Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Ditzingen - Bundespolizei sucht Geschädigten

Ditzingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern ist es am Samstagabend (02.09.2023) am Bahnhof in Ditzingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig 2/3 zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Unbekannten gekommen sein. In Folge dessen schlug offenbar einer der Männer, der mit einer dunklen knielangen Hose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Schuhen beschrieben wird, seinem Kontrahenten ins Gesicht. Eine Reisende, welche den Vorfall beobachtete, alarmierte daraufhin die Polizei. Vor Ort konnte keiner der Männer angetroffen werden. Der Geschädigte soll zur Tatzeit eine blaue knielange Jeanshose, sowie ein weißes T-Shirt und schwarze Schuhe getragen haben. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere der noch unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell