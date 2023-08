Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Urkundenfälschung kostet über 800 Euro

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr wollte ein 31-jähriger albanischer Staatsangehöriger nach Tirana fliegen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle wurde er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Mai 2019 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Es waren 90 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Davon wurde bisher lediglich ein Teil beglichen, sodass nun noch 690 Euro fällig waren. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 147 Euro. Alternativ standen 69 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die Gesamtsumme von 837 Euro zahlen und anschließend nach Albanien fliegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell