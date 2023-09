Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige sexuell belästigt

Plochingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend (03.09.2023) eine 17 Jahre alte Jugendliche in einem Regionalzug in Richtung Heilbronn sexuell belästigt. Bisherigen Informationen zufolge sprachen drei bislang unbekannte Männer die 17-Jährige, welche in Begleitung eines 18 Jahre alten Reisenden war, zunächst gegen 17:30 Uhr am Nürtingen Bahnhof an und stiegen anschließend mit dieser in einen Regionalzug in Richtung Heilbronn. Auch im Zug selbst sprachen die drei Personen wohl weiter auf die Jugendliche ein. Kurz vor dem Halt am Plochinger Bahnhof sollen dann zwei der Männer die Geschädigte mehrfach unsittlich berührt, umarmt und auch auf den Mund geküsst haben. Daraufhin verließen die 17-Jährige und ihr 18 Jahre alter Begleiter die Regionalbahn am Plochinger Bahnhof und informierten die Polizei über den Vorfall. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit einem südländischen Erscheinungsbild und schwarzen Haaren handeln. Einer der Beiden trug zur Tatzeit offenbar eine Basecap und eine dunkle Oberbekleidung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

