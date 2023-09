BPOLI S: Zwei Hunde von Zug erfasst

Wendlingen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der Nacht vom Dienstag (05.09.2023) in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim-Ötlingen mehrmals an seinen Schritt gefasst. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine Reisende gegen 23:50 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 auf Höhe Wendlingen, als sie die geöffnete Hose des Unbekannten, der neben ihr saß, bemerkte. Im Laufe der Zugfahrt soll sich der Mann immer ...

mehr