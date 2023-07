Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw vzw. Schranke

Altenburg (ots)

Schmölln: Der 21-jährige Fahrer eines Pkw Ford Transit befuhr am 05.07.2023, gegen 16:50 Uhr in Lohma die Alte Bergstraße, welche allerdings für Fahrzeuge durch Zeichen 250 gesperrt ist. In der Folge kollidierte er mit einer dort befindlichen Schranke. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Schranke entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

