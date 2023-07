Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Den Einbruch in ein zum Wohnen ausgebautes Gartenhaus meldeten gestern (05.07.2023) die Eigentümer der Greizer Polizei. Offenbar am selben Tag, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Haus Am Ringelbach und stahlen u.a. Bargeld bzw. einen Laptop. Die KPI Gera übernimmt die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen mit der Bezugsnummer 0173602/2023 und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

