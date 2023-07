Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Eine 19-jährige Frau bat gestern (05.07.2023) die Geraer Polizei um Hilfe, so dass diese die Ermittlungen einleitete. Nach vorliegenden Informationen befand sich die junge Frau gegen 14:15 Uhr an einer Haltestelle in der Karl-Matthes-Straße. Dort wurde sie von einem bislang Unbekannten aus einem dunklen Pkw mit ausländischen Kennzeichen heraus angesprochen. Dabei bemerkte sie, wie der Fahrer an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Kurz darauf entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung des Fahrzeuges. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen bzw. dem Fahrzeug (Bezugsnummer 0173341/2023) geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

