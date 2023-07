Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 47-jährigen Mann

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte kamen gestern (05.07.2023), gegen 18:35 Uhr in der Heinrichstraße, konkret im Park der Jugend, zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Mann ein. Nach derzeitigen Informationen befand sich dieser auf einer Parkbank im Bereich des dortigen Spielplatzes und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Eine Gruppe von vier Jugendlichen bemerkten das Geschehen und sprachen den Mann an. Dieser bedrohte die vier daraufhin, wobei er ein Messer in der Hand hielt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den 47-Jährigen, nahmen ihn in Gewahrsam und leiteten die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen gegen ihn ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell