Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Altenburg (ots)

Zehma: Am 03.07.2023 gegen 13:45 Uhr befuhr eine 82-jährige mit einem Toyota Auris in der Farbe braun die B93 aus Zehma in Richtung Lehndorf und wurde hier trotz unklarer Verkehrslage vor einer Kurve von einem weißen kleinen Pkw überholt. Auf Grund von Gegenverkehrs war der weiße Pkw gezwungen zu früh wieder einzuscheren und kollidiert seitlich mit dem zuvor überholten Pkw Toyota. An der Unfallstelle hielten die Unfallbeteiligten an. Unter Angabe eines nichtexistierenden Notfalls bat die Verursacherin um schnellen Personalienaustausch und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei der Prüfung der Angaben der Unfallverursacherin stellte sich allerdings heraus, dass diese nicht den Tatsachen entsprachen und somit falsch angegeben waren. Zudem passen die festgehaltenen Kennzeichen nicht zum Unfallfahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen die zum Sachverhalt (Bezugsnummer 0171180/2023 ) Aussagen machen können. (PI Altenburger Land Tel. 03447/ 471-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell