POL-MFR: (888) Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Rothenburg o. d. Tauber - Zeugenaufruf

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Wie mit Meldung 886 berichtet, kam es am Donnerstagabend (27.07.2023) zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Bereich Rothenburg o. d. Tauber. Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Verkehrspolizei Ansbach weitere Zeugen.

Der 54-jährige Fahrer eines Volvos war zunächst um kurz nach 17:00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. An der Anschlussstelle Rothenburg verließ er die Autobahn und fuhr anschließend auf die Kreisstraße in Richtung Gebsattel (Lkrs. Ansbach). In diesem Streckenabschnitt kam es schließlich zur Kollision mit einem entgegenkommenden Ford. Das Anhaltesignal einer nachfahrenden Polizeistreife hatte der 54-Jährige zuvor ignoriert.

Der 50-jährige Fahrer des entgegenkommenden Ford erlag in der Folge noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Volvofahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Verkehrspolizei Ansbach hat die Ermittlungen gegen den 54-jährigen Autofahrer aufgenommen und sucht weitere Zeugen. In diesem Zusammenhang kommt für die Beamten ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer als wichtiger Zeuge in Betracht. Dieser war im Streckenabschnitt zwischen Neusitz und Gebsattel beinahe selbst in einen Unfall mit dem entgegenkommenden Volvo verwickelt.

Darüber hinaus bittet die Verkehrspolizei Ansbach auch andere Verkehrsteilnehmer, die Wahrnehmungen zum Fahrverhalten des Volvos machen konnten oder durch dessen Fahrverhalten gefährdet wurden, unter der Rufnummer 0981 9094-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

