POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen aus Weilerswist

Zülpich-Bessenich (ots) - Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Zülpich die Dürener Straße aus Zülpich kommend in Fahrtrichtung Bessenich. In der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug dieser sich und kam auf einem Acker zum Stillstand. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen verletzt in ein Krankenhaus. ...

