POL-EU: Mehrere Lkw-Anhänger beschädigt

Weilerweist (ots) - Am 16.06.2023 verließ die 15-jährige Vermisste am Morgen die Wohnanschrift und kehrte nicht wie vereinbart aus der Schule in Brühl zurück. Mitschüler gaben an, dass sie nach Köln fahren wollte, dafür stiegen sie gegen 13.20 Uhr in die S18 von Brühl in Richtung Köln. In Hürth stiegen die Mitschüler aus - und die Vermisste fuhr alleine weiter. Fotos und Beschreibung der Vermissten: ...

