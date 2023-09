Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Ein 15-Jähriger hat am vergangenen Samstag (09.09.2023) mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und bedroht. Gegen 02:00 Uhr wurde dem Bundespolizeirevier Stuttgart eine randalierende Person am Bahnsteig 7 gemeldet. Vor Ort konnten die Beamtinnen und Beamten einen 15 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen feststellen, welcher aggressiv auftrat und mehrere Gleise überquerte. Der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle verbracht. Dort bedrohte und beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach verbal und verweigerte die Kooperation. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche an eine erziehungsberechtigte Person übergeben. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell