Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Aus Fahrzeugen bedient + Diesel geklaut + Frau ans Gesäß gefasst + Einbrecher in Stammheim, Bad Nauheim, Friedberg, Altenstadt und Ranstadt unterwegs +

Friedberg (ots)

--

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Aus Transporter bedient -

In der Adalbert-Stifter-Straße machte sich ein Taschendieb an einem Opel zu schaffen. Am Montagmorgen, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr stand der "Movano" unverschlossen in Höhe der Hausnummer 5. Der Täter öffnete den Wagen und griff sich einen dunkelblauen Stoffbeutel samt Süßigkeiten, einem Messgerät für Diabetiker sowie eine Geldbörse samt Bankkarten. Der Dieb setzte eine der Karten für Barabhebungen ein. Zeugen, die den Täter gestern Morgen in der Adalbert-Stifter-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Corsa aufgebrochen -

Mit einer Tasche samt Geldbörse machte sich ein Autoaufbrecher in der Homburger Straße auf und davon. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür eines grauen Corsas ein und nahm die Tasche an sich. Ihm fielen Bankkarten, Bargeld und Dokumente in die Hände. Für eine neue Scheibe werden rund 150 Euro fällig. Wer hat den Aufbrecher im Zeitraum von Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr und 12.10 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim-Schalheim: Scheibe eingeschlagen -

Zwischen Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.15 Uhr machten sie Autoaufbrecher an einem Sprinter zu schaffen. Der Transporter parkte auf dem Parkplatz des Medimax in der Georg-Scheller-Straße. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Wagen ließen sie ein Mäppchen mit Fahrzeugpapieren und Tankkarten mitgehen. Außerdem nahmen sie einen kleinen Kompressor mit. Hinweise zu den Dieben erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Frau belästigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Nachdem ein Unbekannter in der Krötenburgstraße eine Frau belästigte, bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Am Montag, gegen 19.10 Uhr griff der Täter der jungen Frau beim Vorbeigehen an das Gesäß und rannte anschließend in Richtung der Nidda davon. Das Opfer nahm die Verfolgung auf und informierte gleichzeitig die Polizei über Notruf. Letztlich verlor die Frau den Unbekannten aus dem Blick. Er war ca. 40 Jahre alt und von südländischer Herkunft. Er hat eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt und eine blaue kurze Jeans. Wer kann Angaben zur Identität des Grabschers machen? Wem ist der Mann am Montagabend im Bereich der Krötenburgstraße oder an der Nidda noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Florstadt-Stammheim: Fenster gut gesichert -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten des Einbrecher in der Weiherstraße abgesehen. Die Täter hebelten an verschiedenen Fenster, scheiterten jedoch an der Einbruchsicherung. Sie schafften es nicht einzusteigen und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 16.30 Uhr und 04.30 Uhr in der Weiherstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach-Ostheim: Diesel geklaut -

Dieseldiebe bedienten sich am Wochenende in der Straße "Wolfskehl" aus einem gelben Bagger. Die Arbeitsmaschine stand zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Montag, 08.00 Uhr auf einem Baustellengelände. Nachdem sie den Tankdeckel aufgebrochen hatten, pumpten die Täter etwa 100 Liter des Kraftstoffes ab. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Bad Nauheim: Einbrecher scheitern -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende die Kleintierpraxis in der Arthur-Weber-Straße auf. Zwischen Freitagabend, gegen 19.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr hebelten die Täter an zwei Fenstern der Praxis. Die Fenster hielten stand, die Täter drangen nicht in die Räume ein. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 400 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: Werkzeuge erbeutet -

Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro erbeuteten Einbrecher aus der Garage einer Firma in der Straßheimer Straße. Die Täter brachen das Garagentor auf und ließen unter anderem eine Motorsäge und eine Heckenschere von Stihl sowie einen Boschhammer mitgehen. Zudem versuchten sie gewaltsam in das Firmengebäude einzudringen und beschädigten dabei einen Rollladen sowie die Eingangstür. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 07.08.2023 (Montag), gegen 15.30 Uhr bis zum gestrigen Montag, gegen 06.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Reisebüro durchwühlt -

Im Zeitraum vom Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr bis Montagmorgen, gegen 08.35 Uhr drangen Diebe in ein Reisebüro in der Vogelsbergstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und suchten in Schränken und Kommoden nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten sie keine Beute. Allerdings ließen sie Aufbruchschäden in Höhe von rund 4.500 Euro zurück. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Ranstadt: Büros durchwühlt -

Am Wochenende geriet ein Bürogebäude im Karl-Klein-Ring in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Zeit von Freitagabend, gegen 17.30 Uhr bis Montagmorgen, gegen 07.50 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen oder Fahrzeugen die in diesem Zusammenhang am Wochenende im Karl-Klein-Ring auffielen, erbitten die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

Karben-Okarben: Diesel abgesaugt -

Auf einer Baustelle in der Straße "Am Warthweg" schlugen am Wochenende Dieseldiebe zu. Die Täter knackten den Tank eines orangefarbenen Baggers und saugten rund 200 Liter Diesel ab. Zeugen, die die Diebe zwischen Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell