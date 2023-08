Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autos nicht verschlossen

leichtes Spiel für Diebe

Friedberg (ots)

--

Wetterau: Dutzende Diebstähle aus geparkten Pkw beschäftigen derzeit die Polizei in der Wetterau. Am Wochenende machten Diebe unter anderem in Bad Nauheim und Bad Vilbel Beute. Sie durchwühlten mehr als 20 Fahrzeuge und ließen Wertsachen mitgehen. Alleine in Nieder-Mörlen erstatteten knapp ein Dutzend Autobesitzer Strafanzeige. Auffällig ist, dass die Täter die Autos offensichtlich nicht aufbrechen mussten. Die Polizei geht vielmehr davon aus, dass sie an den Fahrzeugreihen entlanggingen und an den Türen die Verschlusssituation testeten. Diejenigen Autos, die nicht verschlossen waren, durchsuchten sie nach Wertsachen.

In Bad Nauheim und Nieder-Mörlen zugeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückten in Nieder-Mörlen Fahrzeuge, die in den Straßen "In den Nußgärten" und "Am Haingraben" sowie alleine sechs Autos, die in der Lorenz-Dey-Straße geparkt waren, in den Fokus der Diebe. In Bad Nauheim in der Heinrich-Franz-Möbs-Straße erwischte es eine BMW-Besitzerin und in der Taunusstraße vergriffen sich die Diebe an einem Toyota Yaris.

Bereits am Freitagabend, zwischen 20.00 Uhr und 22.07 Uhr, drückten die Täter ein nicht komplett geschlossenes Fenster eines in der Straße "An den Streuobstwiesen" geparkten schwarzen Volvo Kombi nach unten, öffneten die Tür und griffen sich aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. 3.000 Euro Bargeld erbeuteten die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem in der Frankfurter Straße geparkten silberfarbenen VW Touran. Auch in diesem Fall drückten die Unbekannten eine Scheibe nach unten und suchten nach Wertsachen. Sie griffen sich eine Gucci-Sonnenbrille, eine Heiratsurkunde sowie einen Koran. Im Handschuhfach hatte der Besitzer 3.000 Euro Bargeld verstaut, welches die Diebe ebenfalls mitgehen ließen.

Duo in Dortelweil beobachtet

In Dortelweil beobachtete am frühen Samstagmorgen, gegen 02.40 Uhr eine Zeugin ein Duo, das Bargeld, Sonnenbrillen und Ladekabel aus einen unverschlossenen blauen Corsa im Milanweg mitgehen ließ. Die jugendlichen Täter waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover. Sein Komplize war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine rote Basecap. Vermutlich sind die beiden Diebe auch für einen weiteren Diebstahl in der Milanstraße aus einem grauen Fiesta sowie für das Durchwühlen eines nicht verschlossenen Hyundai Kona und eines grauen Kia Sorrento im Kornblumenweg verantwortlich.

Ein Auto ist kein Safe / Verriegelung überprüfen

Die Ermittler appellieren an Fahrzeugbesitzer ihre Autos abzuschließen und dies anschließend nochmals an den Türen zu überprüfen. Zudem ist ein Auto kein Safe - lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug, weder offen in den Ablagen oder auf den Sitzen, noch im Handschuhfach oder im Kofferraum.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Diebe in Bad Nauheim, Nieder-Mörlen, Dortelweil oder Butzbach beobachteten oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, sich bei den Polizeistationen in Butzbach, Tel.: (06033) 40730, in Friedberg, Tel.: (06031) 6010 oder in Bad Vilbel, Tel.: (06101) 54600 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell