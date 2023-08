POL-WE: Ober-Mörlen: Ermittlungserfolg nach illegaler Bauschuttentsorgung

Friedberg (ots) - Ranstadt: Diesel aus Bagger entwendet Aus einem gelben Bagger an einer Baustelle in der Verlängerung der Straße "Am Hammer" entwendeten Diebe am vergangenen Wochenende 150 bis 200 Liter Diesel-Kraftstoff. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 13.45 Uhr am Montag zapften sie den Kraftstoff aus dem Tank ab und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug. ...

