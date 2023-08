POL-WE: Einbruch in Tierarztpraxis + Motorradfahrer schwer verletzt + Diebe vertrieben - entwendeten PKW aufgefunden + Diebe aufgenommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg: Einbruch in Tierarztpraxis

Im Städter Weg brachen Unbekannte in eine Tierarztpraxis ein und entwendeten etwa 200 Euro Bargeld. Durch das Aufhebeln eines Fensters entstand dabei zwischen dieser Woche Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, zudem ein geschätzt 300 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 15 K auf dem Weg von Maibach zur L3353 geriet gestern ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Waldsolms aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte gegen 17.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Opel. Kurz vor der Kollision sprang der 44-Jährige wohl von seiner Kawasaki ab und verletzte sich dadurch schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der 59-jährige PKW-Fahrer aus Rockenberg blieb unverletzt, am Opel entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden. Der geschätzte Schaden an der Kawasaki beträgt 5.000 Euro, für beide Fahrzeuge kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Straßenmeisterei von Nöten.

Butzbach- Ebersgöns: Diebe vertrieben - entwendeten PKW aufgefunden

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Montag dieser Woche gegen 7.40 Uhr eine Person auf dem Nachbargrundstück in der Grabenstraße. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, entfernte dieser sich mit zwei weiteren Männern. Ein anderer Nachbar informierte unterdessen die Polizei, weil ein fremder schwarzer Mini Cooper bei ihm in der Einfahrt stand, in dem er zuvor drei Männer gesehen hatte. Zwischendurch war einer davon noch zum PKW zurückgekehrt und hatte versucht, ihn zu starten. Aus unbekannter Ursache hatte das nicht funktioniert und der Unbekannte flüchtete in Richtung Ortsmitte, als ihn der Anwohner auf das Auto ansprach. Die eintreffende Polizeistreife stellte zum einen fest, dass die Personen offenbar versucht hatten, in eine Garage einzubrechen und dafür bereits ein Fenster aufgehebelt hatten. Zum anderen ermittelten sie, dass der Mini Cooper in Frankfurt entwendet worden war und auch die inzwischen daran angebrachten Kennzeichen HD-M 8448 aus einem Diebstahl in Heidelberg stammten. Sie stellten das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen, die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Angaben zu den drei Männern ergänzen oder Hinweise zum Fahrzeug geben können: Einer der mutmaßlichen Diebe ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen dunklen Vollbart und wird als "südländisch" beschrieben. Er trug eine weiße Kapuzenjacke und einen weißen Kapuzenpullover, eine helle, wahrscheinlich bläuliche Hose und vermutlich eine Basecap. Zur zweiten Person ist lediglich bekannt, dass er ein Oberteil mit einer weißen Kapuze trug, darüber eine dunkelblaue Steppjacke, blaue Jeans und schwarze oder graue Schuhe. Die dritte Person trug eine schwarze Steppjacke, eine schwarze Stoffhose, weiße Socken und schwarze Schuhe. Er hatte wahrscheinlich eine helle Einkaufstüte dabei. Wem ist der schwarze Mini Cooper zuvor in Butzbach oder in der Umgebung aufgefallen? Wer hat die Personen gesehen, kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Butzbach- Hoch-Weisel: Diebe aufgenommen

Aus einem in der Hausbergstraße geparkten und vermutlich unverschlossenen grauen Seat entwendeten Unbekannte in der letzten Nacht wenige Euro sowie einen alten TÜV-Bericht. Eine Überwachungskamera nahm gegen 1.55 Uhr zwei Personen auf, die damit in Zusammenhang stehen dürften. Wahrscheinlich handelt es sich um zwei junge Männer, beide schlank und Brillenträger. Einer von ihnen fiel durch sehr lockige, regelrecht "abstehende" Haare auf. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise: Wem sind vergangene Nacht zwei Personen aufgefallen, die auf die Beschreibung passen? Wer kann Angaben zu den Identitäten oder zu den Aufenthaltsorten machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06033/7043-4011.

