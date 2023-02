Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht nach Mercedes Sprinter

Engelskirchen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund an der katholischen Kirche in Engelskirchen-Osberghausen am 2. Februar bittet die Polizei um Hinweise zu einem Mercedes-Sprinter mit dem Kennzeichen K-AK 377.

Gegen 09.00 Uhr war ein 48-Jahre alter Mann aus Köln am 2. Februar im Bereich der Kirche in der Straße "Em Depensiefen" leblos aufgefunden worden; Rettungskräfte konnten ihm trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr helfen. Weil der Mann keine persönlichen Gegenstände mitführte, konnte seine Identität zunächst nicht geklärt werden. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung (Pressemeldung vom 08.02.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5436462) meldeten sich Angehörige des Toten, die bereits bei der Polizei in Köln eine Vermisstenanzeige erstattet hatten.

Gerichtsmediziner konnten zwischenzeitlich klären, dass der Kölner eines natürlichen Todes gestorben ist; Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Ungeklärt ist allerdings, wie der Tote nach Osberghausen gekommen ist. Vermutlich dürfte er mit einem Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen K-AK 377 angereist sein. Der Sprinter konnte bislang nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges bittet. Hinweise diesbezüglich nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

