POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Positive Bilanz bei Kontrollmaßnahmen in Sinsheim - Verkehrsteilnehmer verhalten sich großteils vorbildlich

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Straße Rosengarten kam es am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte im genannten Tatzeitraum auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung der Geschädigten und entwendete dort Schmuckstücke in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Anwohnerin vermutlich in ...

