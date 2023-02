Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Kaminrauch sorgt für Auslösung einer Brandmeldeanlage

Wienhausen (ots)

Am Abend des 11. Februar 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 17:29 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße "An der Kirche" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen suchte der Einsatzleiter die Brandmeldezentrale auf, lokalisierte den ausgelösten Rauchmelder und führte eine Erkundung der betroffenen Räumlichkeiten durch. Im Rahmen dieser Erkundung stellte sich hierbei schnell heraus, dass die Brandmeldeanlage durch den geringe Mengen Rauch eines holzbefeuerten Kamins ausgelöst wurde und keinerlei offenes Feuer aufgetreten war.

Da sich der Ofen in einem sicheren Zustand befand und kein weitere Rauch austreten konnte, war kein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp 30 Minuten beendet werden.

Warum der Rauch sich innerhalb der Räumlichkeiten ausbreitete ist unklar. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell