Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Defekter Heimrauchmelder sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Wienhausen (ots)

Am späten Abend des 29. Januar 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 23:03 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Straße "Am Maschsee" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen war das Piepen des Rauchmelders für die eingetroffenen Einsatzkräfte deutlich hörbar. Umgehend wurde eine umfangreiche Erkundung eingeleitet, welche schnell zu einem Erfolg führte. Im näheren Umfeld des Hauses konnte ein defekter Heimrauchmelder lokalisiert werden, welcher mit mehreren Kissen bedeckt und ursächlich für den eingegangenen Notruf war.

Nachdem der betroffene Rauchmelder durch die Einsatzkräfte stromlos gemacht wurde, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach kürzester Zeit beendet werden.

Zu den weiteren Umständen können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Ebenfalls im Einsatz war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei.

