Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach sexueller Belästigung - Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Täter vorläufig fest

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei in Ulm haben am Samstagabend (09.09.2023) einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine junge Reisende sexuell belästigt zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 18-jährige Reisende gegen 22:15 Uhr zusammen mit ihrer Freundin am Fahrkartenautomat in der Bahnhofshalle, als der mutmaßliche Täter von hinten an sie herantrat und ihr an das Gesäß gefasst haben soll. Im Anschluss verließ er zusammen mit seinem Begleiter den Bahnhof über den Haupteingang in Richtung Stadtgebiet. Die Geschädigte erstattete anschließend Strafanzeige auf dem Bundespolizeirevier Ulm. Der 26-jährige ukrainische Staatsangehörige wurde im Rahmen der Fahndung von Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell