Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn

Stuttgart/Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 49 Jahren ist es am frühen Sonntagmorgen (10.09.2023) in einer S-Bahn zwischen Stuttgart und Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 04:30 Uhr in der S-Bahn der Linie S5 zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden alkoholisierten deutschen Staatsangehörigen gekommen sein, bevor der Ältere seinen Kontrahenten gewürgt haben soll. In Folge dessen schlug der 24-Jährige ihm nach bisherigem Kenntnisstand offenbar mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dessen Brille zerbrach und er eine blutende Verletzung erlitt. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

