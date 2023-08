Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Eschwege (ots)

Um 10:57 Uhr befuhr heute Vormittag ein 26-Jähriger aus Weißenborn mit einem VW Bus die Freiherr-vom-Stein Straße in Richtung Augustastraße. Ein 34-Jähriger aus "Am Ohmberg" befuhr mit einem Klein-Lkw (Sprinter) die Augustastraße in Richtung Reichensächser Straße. Dabei missachtete der 26-Jährige die Vorfahrt, da er annahm, dass der 34-Jährige in die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

