POL-ESW: Pressebericht vom 10.08.23

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 10:35 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 24-Jährige aus Habichtswald mit ihrem Pkw die B 27 von Niddawitzhausen in Richtung Oetmannshausen. An der Einmündung zur B 7 musste sie verkehrsbedingt an der dortigen Ampel anhalten. Der nachfolgende 35-jährige belarussische Sattelzugfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Pkw zurückgerollt

Um 16:28 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 84-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit einem Pkw in der Hindenlangstraße in Eschwege am rechten Fahrbahnrand ein. Da die Handbremse offensichtlich nicht ausreichend angezogen war, rollte das Auto zurück und gegen einen dahinter geparkten Pkw, der im Bereich des Stoßfängers beschädigt wurde.

Radfahrer verletzt

Um 12:29 Uhr befuhr in der gestrigen Mittagszeit ein 20-jähriger aus Witzenhausen mit einem Mountainbike die Straße "An den Anlagen" in Eschwege. Nach seinen Angaben musste er einem schwarzen SUV ausweichen, der aus einer Grundstückseinfahrt (Hausnummer 6) nach rechts abbog und den Radfahrer offensichtlich übersah. Der 20-Jährige geriet beim Ausweichmanöver mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante und verlor dadurch die Kontrolle über das Rad. In der Folge stürzte er und zog sich neben Schürfwunden auch eine Fraktur am Ellenbogen zu, so dass er in das Krankenhaus gebracht wurde. Eine Berührung mit dem SUV fand nicht statt; das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Zwischen dem 08.08.23, 18:30 Uhr und dem 09.08.23, 12:40 Uhr ereignete sich in der Hardtstraße/ Immanuel-Kant-Straße in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. Ein dort geparkter Pkw VW Golf wurde beim Einparken durch einen weißen Mercedes GLK mit GTH-Kennzeichen angefahren und im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Pkw konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:38 Uhr befuhr gestern Abend eine 56-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw die L 3300 zwischen Rittmannshausen und Rambach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Heute früh, um 05:40 Uhr, befuhr eine 54-Jährige aus Weißenborn die L 3300 in Richtung Oberdünzebach. Noch in der Gemarkung von Weißenborn kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 3000 EUR.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Die Eschweger Polizei wurde vergangene Nacht alarmiert, nachdem ein 34-Jähriger aus Eschwege gegen 04:00 Uhr betrunken nach Hause kam. Dort trat er die Tür zum Zimmer seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein und trat und schlug sie mehrfach. Nachdem ihr die Flucht aus dem Haus gelang, konnte die Polizei den 34-Jährigen antreffen. Eine durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Gegen den 34-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung erlassen, die Haustürschlüssel abgenommen.

Polizei Witzenhausen

Radfahrerin verletzt

Um 14:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 52-Jährige aus Aspach mit einem E-Bike den Radweg von Werleshausen in Richtung Lindewerra. Ca. 200 Meter hinter der dortigen Bahnunterführung rutsche sie mit ihrem Rad weg und erlitt dadurch eine Fraktur am Fuß. Durch andere Radfahrer wurde sie auf dem Radweg liegend aufgefunden, die dann den Rettungsdienst alarmierten, die die 52-Jährige in ein Krankenhaus brachten.

Körperverletzung

In der Unterkunft "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 27-jährigen und einer 34-jährigen Bewohnerin unterschiedlicher Nationalität. Die genauen Hintergründe waren gestern Abend (sprachlich) nicht zu klären. Bei der Auseinandersetzung wurde die 34-Jährige mit einer Krücke durch die 27-Jährige geschlagen und am Handgelenk leicht verletzt.

