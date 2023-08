Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.08.23 (2)

Eschwege (ots)

Ladendiebstahl und Diebstahl von Fahrrad

In der Marktstraße in Eschwege ereignete sich gestern Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, ein Ladendiebstahl durch einen zwischenzeitlich ermittelten 27-Jährigen aus Eschwege. Dieser betrat ein Sportgeschäft und nahm mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine. Dort verstaute er eine Sporthose und ein T-Shirt im Wert von 115 EUR in einen Rucksack. Ein weiteres Kleidungsstück wollte er an der Kasse bezahlen, jedoch hatte die EC-Karte nicht die erforderliche Deckung. Als er das Geschäft verließ, bemerkte ein Mitarbeiter die leeren Kleiderbügel und verfolgte den 27-Jährigen. Dieser flüchtet mit einem Fahrrad, das er vor dem Ladendiebstahl einem 11-13-Jährigen in der Netergasse entwendet hatte. Dies hatte wiederum ein weiterer Zeuge beobachtet, der den 27-Jährige ebenfalls verfolgte, ihn aber aus den Augen verlor und erst bei der Flucht nach dem Ladendiebstahl wiederentdeckte. Die Polizei sucht nun den Jungen, dessen Fahrrad entwendet wurde. Der Junge trug ein Trikot der SV 07 Eschwege und möchte sich (beziehungsweise die Eltern) mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung setzen.

Diebstahl von E-Scooter

Am heutigen Dienstag wurde am Stadtbahnhof in Eschwege ein E-Scooter der Marke "Ninebot" mit dem Kennzeichen "567VVF" entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr. Der oder die Täter durchtrennten dabei das Schloss mit dem der E-Scooter gesichert war. Schaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Ausparken

Um 11:00 Uhr beabsichtigte heute Vormittag ein 43-Jähriger aus Ludwigsau mit seinem Sprinter auf einem Parkplatz in der Weldaer Straße/ Lindenstraße in Sontra rückwärts auszuparken. Dabei fuhr er gegen einen auf den gegenüberliegenden Parkplatz stehenden Pkw Mazda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

