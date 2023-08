Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.08.23

Eschwege (ots)

Brandursache geklärt

Im Zusammenhang mit dem Brand einer Dachgeschosswohnung in der Gartenstraße in Eschwege am vergangenen Sonntagabend, bei dem eine 56-Jährige Bewohnerin verstarb, konnte die Brandursache ermittelt werden. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats für Brandermittlungen konnten bei der gestrigen Untersuchung des Brandortes feststellen, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Das Feuer entstand in der Küche; verursacht durch den Herd, der in Betrieb war.

Von Fahrbahn abgekommen

7000 EUR Sachschaden entstanden gestern Abend bei einem Unfall auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Hoheneiche, nachdem ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw in einem unaufmerksamen Moment nach rechts von der Bundesstraße abkam. Der Pkw "landete" dadurch im Graben und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Um 18:53 Uhr befuhr gestern Abend ein 66-Jähriger aus Eschwege die Sudetenlandstraße in Eschwege und beabsichtigte nach links auf die Niederhoner Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 34-Jährigen aus Waldkappel, der stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca.4000 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Nachmittag auf einem Tankstellengelände in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried. Um 15:30 Uhr hatte eine 46-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw an der Tankstelle getankt. Auf der anderen Seite der Zapfsäulen tanke ein weiteres Fahrzeug, das dort losfuhr, ohne die Zapfpistole aus dem Tank zu ziehen. Unter der Spannung flog die Zapfpistole um die Zapfsäule herum und gegen den Pkw der 46-Jährigen, am dem ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand. Der verursachende Pkw stoppte kurz ab, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren SUV mit ESW-Kennzeichen handeln. Im Auto befanden sich zwei Frauen, eine im Alter von ca. 20 - 30 Jahren, die andere im Alter von ca. 50 - 60 Jahren. An der Zapfsäule selbst entstand nach ersten Begutachtung kein Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Auf der Fahrt von Eltmannshausen in Richtung Weidenhausen überquerten ein Sprung Reh die K 34. Trotz Vollbremsung kollidierte ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Meißner noch mit einem der Tiere, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Diebstahl von Scheinwerfern

Zwischen dem 04.08.23, 17:00 Uhr und dem 07.08.23, 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Thüringer Straße in Eschwege. Von drei dort abgestellten Opel Insignia wurden die Stoßstangen und sechs Frontscheinwerfer fachmännisch ausgebaut und entwendet. Zuvor wurden die Fahrzeuge gewaltsam geöffnet, um die Motorhaube entriegeln zu können. Der Schaden wird mit ca. 30.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der vergangenen Nacht wurde in der Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried ein Pkw Ford beschädigt. Unbekannte beschädigten einen Spiegel am Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 14:06 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus der Volksrepublik China mit seinem Pkw die B 400 in Richtung B 27. Im Einmündungsbereich zur B 27 übersah er den vorfahrtsberechtigten Lkw, der von einem 56-Jährigen aus Sarstedt gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw durch den Lkw nach rechts von der Straße geschoben. Der Pkw durchfuhr noch den Straßengraben und kam dann auf einer Wiese zum Stehen. Der 26-Jährige blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde noch eine Sachbeschädigung, die sich am vergangenen Sonntag in Sontra ereignet hat. Zwischen 19:30 Uhr und 21:50 Uhr wurde ein Reifen eines Pkw Ford, der auf dem "Glück-Auf-Platz" abgestellt war, zerstochen. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

