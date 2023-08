Polizei Eschwege

POL-ESW: betrügerische Anrufe Raum Witzenhausen

Eschwege (ots)

Im Verlauf des heutigen Tages wurden eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen unter der Masche "falsche Polizeibeamte" im Raum Witzenhausen getätigt. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr erfolgten bislang sechs derartige betrügerische Anrufe, die bei der Polizei gemeldet wurden. Betroffen waren Anschlussinhaber mit Witzenhäuser Ortsnetzvorwahl.

Die Anrufe erfolgten überwiegend von einem Mann, der sich als Herr Berger ausgab und vorgab von der Kriminalpolizei zu sein. In einem Fall meldete sich eine Frau, die vorgab vom Landeskriminalamt zu sein.

Erfreulich ist es, dass alle angerufenen Personen diese betrügerische Masche schnell erkannten und auch die Polizei darüber informierten. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin derartige Anrufe im Raum Witzenhausen eingehen, so dass die Polizei davor aktuell warnen möchte.

Daher nochmal an dieser Stelle die nachfolgenden Tipps:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. -Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (in diesem Fall in Witzenhausen unter 05542/93040) an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionsangebote finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

www.verbraucher.de

