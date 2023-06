Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ende gut alles gut - Durch schnell eingeleitete Fahndung der Bundespolizei kann Kofferdieb gestellt und Diebesgut vollständig an 84-Jährige zurückgegeben werden

Aachen (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein marokkanischer Kofferdieb einer 84-jährigen Belgierin am Hauptbahnhof in Aachen ihren Koffer gestohlen. Durch eine sofort eingeleitete Auswertung der Videoaufzeichnungen sowie einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Streife der Bundespolizei den 25-jährigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Hier konfrontierten ihn die Beamten mit dem Kofferdiebstahl. Nach kurzer Zeit sah er es wohl ein, dass hier leugnen zwecklos sei und gab den Ablageort des Koffers preis. Die Beamten brauchten nicht lange, um den Koffer aufzufinden, da er sich in unmittelbarer Nähe auf dem Vorplatz befand. Die 84-jährige Geschädigte zeigte sich sichtlich erleichtert, ihren Koffer mit vollständigem Inhalt wieder zu erhalten. Im Anschluss setzte sie ihre Reise fort.

Gegen den 25-jährigen Marokkaner wurde eine Diebstahlsanzeige gefertigt. Der bereits Polizeibekannte konnte im Anschluss die Wache verlassen.

Die Bundespolizei rät gerade zur Ferienzeit:

- Führen Sie Geld, Ausweise und Wertgegenstände eng am Körper mit sich

- Verschließen Sie Handtaschen und tragen Sie sie mit der Verschlussseite zu ihrem Körper gerichtet

- Seien Sie bei Gedränge gerade beim Aus- und Einsteigen von Zügen besonders achtsam

Sollten dennoch Tasche oder Geldbörse mit Scheckkarten abhandengekommen sein, so können sie diese unter dem bundesweit geschalteten Sperr-Notruf: 116 116 sperren lassen.

Sie erreichen die Bundespolizei im Bundesgebiet stets unter der

Hotline: 0800-6 888 000

oder an jedem größeren Hauptbahnhof.

