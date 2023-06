Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor Beginn der Sommerferien - Tipps der Bundespolizei

Münster-Greven-Büren (ots)

Urlaubszeit ist Reisezeit. Damit Ihr Reise an den Flughäfen Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt auch stressfrei beginnt und es am Reisetag kein böses Erwachen gibt, überprüfen Sie bitte bereits jetzt schon die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente. Zur Gewährleistung einer schnellen und reibungslosen Grenzkontrolle halten Sie Ihre Reisedokumente beim Grenzübertritt bitte griffbereit, achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Dokumente im Reisepass befinden und mögliche Schutzhüllen entfernt wurden.

Bei Reisen mit minderjährigen Kindern beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Bei begleiteten Minderjährigen überprüft die Bundespolizei, ob die Begleitperson gegenüber dem Minderjährigen sorgeberechtigt ist. Insbesondere in Fällen, in denen der Minderjährige nur von einem Erwachsenen begleitet wird und der begründete Verdacht besteht, dass er rechtswidrig dem/den Sorgeberechtigten entzogen wurde. In letzterem Fall stellt die Bundespolizei eingehende Nachforschungen an, damit etwaige Unstimmigkeiten oder Widersprüche bei den gemachten Angaben festgestellt werden können.

Zur Vermeidung solcher Unstimmigkeiten wird bei Reisen von begleiteten und unbegleiteten Minderjährigen empfohlen, nachfolgend aufgeführte Unterlagen mitzuführen:

- eine formlose Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten mit Angaben zum Minderjährigen, ggf. Personalien der Begleitperson(en) und Reiseziel bzw. Reiseverlauf

- Personalien und Erreichbarkeit des/der Personensorgeberechtigten

- Kopie der Ausweisdatenseite des/der Personensorgeberechtigten

Dies erleichtert die Arbeit der Grenzpolizei hinsichtlich der Verhinderung einer möglichen Kindesentziehung oder eines unerlaubten Entfernens des Kindes aus dem Einflussbereich des/der Erziehungsberechtigten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Bundespolizei unter: https://www.bundespolizei.de -Sicher auf Reisen-

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell