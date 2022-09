Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Taxi-Fahrer (59) hat am Donnerstagmittag (29. September, 12:50 Uhr) beim Linksabbiegen von der Lauerstraße in die Husemannstraße einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 67-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

