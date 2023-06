Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verteuerte Ausreise - Ahlener umgeht Haftstrafe durch Zahlung von 1.800 Euro

Dortmund - Ahlen (ots)

Gestern Abend (19. Juni) nahmen Bundespolizisten einen 48-Jährigen am Dortmunder Flughafen fest. Die Staatsanwaltschaft Münster ließ nach dem Mann fahnden.

Gegen 19 Uhr wurde der Mann bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Izmir (Türkei) vorstellig. Die Bundespolizisten überprüften den Reisenden und ermittelten, dass er zur Verhaftung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Ahlen hatte ihn im vergangenen Jahr rechtskräftig wegen der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro, sowie zur Entziehung der Fahrerlaubnis für acht Monate verurteilt.

Da der bulgarische Staatsbürger die geforderte Geldsumme nicht bezahlt hatte, ist er zur Festnahme ausgeschrieben worden.

Gegenüber den Bundespolizisten konnte der Ahlener die Geldstrafe samt Verfahrenskosten in Höhe von 1.813 Euro bezahlen, was ihn vor einem 40-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt bewahrte.

Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell