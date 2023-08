Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstahl; Unfallflucht

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl

Um 16:35 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 68-Jährige aus Sontra in einem Bekleidungsgeschäft in der Herrengasse in Sontra auf. Dort stellte sie ihre Handtasche auf einem Tresen ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete eine unbekannte Täterin die Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Ausweisen sowie dem Handy aus der Tasche. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, südeuropäischer Phänotyp, ca. 40 bis 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie hat kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen dem 07.08.23, 16:00 Uhr und dem 08.08.23, 07:00 Uhr ereignete sich in der Marienstraße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw BMW im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Hess. Lichtenau unter Telefon:05602/93930.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

