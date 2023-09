Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand im Flüchtlingscontainer ++ 76-jähriger Mofafahrer von Auto angefahren ++ Radfahrerin stürzt bei Regen ++ E-Biker von Auto angefahren ++ Einbruch in Grundschule ++

Rotenburg (ots)

Brand im Flüchtlingscontainer

Sittensen. Bei einem Brand in einem Wohncontainer für Flüchtlinge an der Königsberger Straße sind am Mittwochabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Polizei und Feuerwehr waren gegen 22.30 Uhr über das Feuer informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte Kleidung über einer Lampe im Kinderzimmer dazu geführt haben. Für ein Fremdverschulden liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die 34 und 44 Jahre alten Eltern und ihre Kinder im Alter von 1, 3 und 8 Jahren hatten Rauchgas eingeatmet und kamen zur Beobachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum.

76-jähriger Mofafahrer von Auto angefahren

Rotenburg. Schwere Verletzungen an seinem Kopf hat sich ein 76-jähriger Mofafahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Berliner Ring/Dresdener Straße zugezogen. Eine 47-jähriger Autofahrerin hatte den entgegenkommenden Senioren auf seinem Mofa vermutlich übersehen, als sie gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Golf abbiegen wollte. Der 76-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Radfahrerin stürzt bei Regen

Rotenburg. Ein 34-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwochmittag bei einem Sturz in der Glockengießer Straße verletzt. Auf der regennassen Fahrbahn kam die Frau etwa in Höhe der Einmündung zum Mittelweg beim Überqueren der Fahrbahn zu Fall und zog sich bei dem Sturz Verletzungen im Gesicht zu. Im Rettungswagen kam sie in das Rotenburger Diakonieklinikum.

E-Biker von Auto angefahren

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bremer Straße/Am Eichkamp ist am Mittwochabend ein 68-jähriger E-Biker verletzt worden. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf hatte gegen 20.30 Uhr beim Abbiegen den Mann auf seinem Elektrofahrrad vermutlich übersehen und angefahren. Der Radler kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an seinem Knöchel zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Hellwege. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 206 zwischen Hellwege und Ahausen ist am Mittwochmorgen eine 18-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Ahausen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überschlug sich ihr Wagen. Die 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Zeven. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße ist am Mittwochnachmittag ein 27-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte dort mit seinem Audi verkehrsbedingt abbremsen müssen. Das erkannte der nachfolgende Fahrer eines VW Polo zu spät. Er fuhr auf den Vordermann auf. Der Fahrer des Audi zog sich Verletzungen im Nackenbereich zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Einbruch in Grundschule

Lauenbrück. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in die Grundschule am Schülerweg eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes brachen sie die Notausgangstür auf und begaben sich dann vermutlich zielgerichtet in den Verwaltungstrakt im Obergeschoss. Dort brachen sie die Tür zum Sekretariat auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Mit Bargeld machten sich die Täter anschließend aus dem Staub.

