Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motoren von zwei Sportbooten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Auf der falschen Seite unterwegs - 28-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Motoren von zwei Sportbooten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Bremervörde/Elm. Zwei Außenbordmotoren im Wert von rund 40.000 Euro haben unbekannte Täter von Montag auf Dienstag auf dem Gelände des Bootsclubs Elm/Ost e.V. gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Unbekannten zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr von der Wasserseite aus zu zwei Sportbooten gelangt sein. Sie durchtrennten die Sicherungsvorrichtung zum Steg und schleppten die Boote zur Slip-Anlage. Dort dürften die Täter die Motoren ausgebaut und aufgeladen haben. Die beiden Sportboote ließen sie herrenlos auf der Oste treiben. Darüber informierten Mitarbeitende des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Bremervörder Polizei. Die Ermittler hoffen, dass der Abtransport der Motoren beobachtet worden ist und bitten unter Telefon 04761/7489-0 um Hinweise.

Auf der falschen Seite unterwegs - 28-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Poststraße ist am Dienstagnachmittag ein 28-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.40 Uhr auf dem linken Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung kam es zur Kollision mit dem BMW einer 73-jährigen Autofahrerin, die von der Poststraße in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der Radler zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Unfall in der Burgstraße - Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Rotenburg. Am Dienstagabend ist ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße verletzt worden. Der Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Honda auf der linken Fahrspur in Richtung Mühlenstraße unterwegs, als von rechts ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem VW Touran vom Heimathausgelände auf die Burgstraße einbog. Es kam zu einer seitlichen Kollision. Der 29-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte am Straßenrand gegen eine Straßenlaterne. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund viertausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell