POL-KI: 230810.1 Kiel: Zweiter Tatverdächtiger nach Angriff auf Obdachlose in U-Haft (Folgemeldung zu 230403.7 + 230404.1 + 230405.1)

Kiel (ots) - In der vergangenen Nacht bemerkte ein Passant verdächtige Geräusche in einem Kleingartengelände und benachrichtigte die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen im Vereinsheim des Kleingartenvereins auf einen Mann und nahmen ihn fest. Um 02:08 Uhr meldete ein Passant über den Polizeiruf 110 der Einsatzleitstelle, dass er verdächtige Geräusche in der Kleingartenanlage im Rehsenweg wahrgenommen ...

