Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230607 - 0669 Frankfurt - Altstadt

Bahnhofsviertel: 32-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) nahmen am gestrigen Nachmittag (06.06.2023) einen 32-jährigen Mann fest, der im Bahnhofsviertel mit einer gestohlenen EC-Karte Zigaretten kaufen wollte.

Zuvor trat der Beschuldigte in der Altstadt in Erscheinung, als er gegen 07:45 Uhr in der Weißadlergasse einen Rucksack entwendete, welcher auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeuges lag. In diesem befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit einer Bankkarte.

Um 14:30 Uhr machte ein Kioskbesitzer in der Düsseldorfer Straße die Polizei aufmerksam, als er sah, wie der spätere Beschuldigte an einem Zigarettenautomaten mehrere Schachteln mit einer EC-Karte offenbar widerrechtlich bezahlen wollte. Eine entsandte Streife unterzog den 32-jährigen Mann daraufhin einer Kontrolle. Bei seiner Durchsuchung konnten in einem Rucksack vier Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnten dem 51-jährigen Geschädigten die zuvor gestohlenen Wertsachen wieder ausgehändigt werden.

Der 32-Jährige wurde nach seiner Festnahme und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell