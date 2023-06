POL-F: 230607 - 0666 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Geldbörse entwendet

Frankfurt (ots) - (di) Gestern (06. Juni 2023) gelang es einem Betrüger per Telefon mehrere tausend Euro zu erbeuten. Eine 73-Jährige aus Frankfurt übermittelte sensible Bankdaten an einen vermeintlichen Bankmitarbeiter, woraufhin dieser das Konto der Geschädigten plünderte. Die Geschädigte erhielt gegen 13:15 Uhr über ihr Festnetz einen Anruf. Am anderen Ende ...

mehr