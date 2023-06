Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230607 - 0665 Frankfurt - Gutleutviertel: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstagmorgen (06. Juni 2023) kam es im Gutleutviertel zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Mann ein Reizstoffsprühgerät einsetzte und drei Personen leicht verletzte.

Gegen 09:45 Uhr bemerkten der 38-jährige Besitzer eines Pkw und zwei Zeugen einen verdächtigen Mann, welcher sich in der Gutleutstraße gewaltsam Zugang zu dessen Fahrzeug verschafft hatte. Offensichtlich hatte es der Unbekannte auf die im Innenraum befindlichen Wertsachen abgesehen und wollte nun das Weite suchen. Dem aufmerksamen Trio gelang es jedoch zunächst den ertappten Dieb an der Flucht zu hindern. Bei dem Versuch ihn festzuhalten, stürzte der 38-jährige Fahrzeugeigentümer und verletzte sich leicht. Der Täter nutzte die sich ihm bietende Gelegenheit und nahm die Beine in die Hand. Dabei schreckte er auch nicht vor dem Einsatz von Pfefferspray zurück, was bei seinem Gegenüber Augenreizungen verursachte. Letztlich konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, schwarze längere Haare, hervorstehende Zähne, osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und schwarzer Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 -10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell