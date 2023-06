Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230607 - 0667 Frankfurt-Nordend: Smartphone geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 07. Juni 2023, gegen 04:15 Uhr, meldeten Zeugen aus der Friedberger Landstraße, dass sie soeben beobachten konnten, wie zwei Täter auf einen am Boden liegenden Geschädigten einschlugen und -traten. Vom Tatort, der Haltestelle Nibelungenplatz, flüchteten die beiden Männer in Richtung der Innenstadt. Der Geschädigte, ein 64-jähriger Mann, lag noch am Boden. Der 64-Jährige wies diverse Verletzungen im Gesicht auf und blutete stark aus der Nase. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Täter hatten das Mobiltelefon des Geschädigten entwendet.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 40-50 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Kräftige Statur, kurze, blonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. 2. Täter: 20-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell