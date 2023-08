Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230807.2 Kiel: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen nach Raub

Kiel (ots)

Donnerstagmorgen kam es in einer Wohnung im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem Raub. Eine unbekannte Person suchte den Geschädigten in seiner Wohnung auf, schlug auf diesen ein und entwendete die Geldbörse. Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 06:15 meldete sich ein 63-jähriger Geschädigter aus der Iltisstraße - Bereich zwischen Karlstal und Kirchenweg - telefonisch bei der Polizei und gab an, ausgeraubt worden zu sein. Es hätte an seiner Wohnungstür geklingelt und eine männliche Person sei nach dem Öffnen der Tür in seine Wohnung eingedrungen. Die unbekannte Person hätte ihn geschubst und auf ihn eingeschlagen. Der Geschädigte hätte sich noch gewehrt. Im Anschluss hätte der Täter die Geldbörse des 63-Jährigen entwendet und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Nach Angaben des Geschädigten sei der Täter ca. 40 Jahre alt, schlank und 170 cm groß gewesen. Er soll südländisch ausgesehen und deutsch mit Akzent gesprochen haben. Er hätte wenige, sehr kurze Haare gehabt. Er habe nach Alkohol gerochen. Bekleidet sei die Person mit einer dunklen Jacke gewesen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

