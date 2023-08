Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230803.1 Schwentinental: Geisterfahrer auf B 76

Schwentinental (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stoppten Preetzer Polizeibeamte die Fahrt eines Mannes, der auf der Bundesstraße 76 in Höhe Schwentinental entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise gefährdet wurden.

Gegen 01:40 Uhr befuhr die Besatzung eines Rettungswagens die Bundesstraße aus Kiel kommend in Richtung Preetz und bemerkte in Höhe der Tankstelle im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf, dass ein Wagen auf der baulich getrennten Gegenfahrbahn ebenfalls in Richtung Preetz fuhr. Sie informierten die Polizei und teilten fortlaufend den Standort des Wagens mit, der erst nach Passieren des Parkplatzes Reuterkoppel auf die rechte Fahrspur lenkte.

In Höhe der Abfahrt Kieler Straße in Preetz stoppten Preetzer Polizisten den 82 Jahre alten Fahrer. Der nicht alkoholisierte Mann machte einen abwesenden Eindruck und hatte erhebliche gesundheitliche Probleme. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Rettungswagenbesatzung mussten mehrere entgegenkommende Autos dem Fahrer ausweichen. Zu Unfällen ist es nicht gekommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, informierte die Führerscheinstelle und sucht nach Fahrerinnen und Fahrern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Ab welcher Stelle der Mann entgegengesetzt der Fahrtrichtung die Bundesstraße befuhr, ist Bestandteil der Ermittlungen und derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

