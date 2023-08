Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230802.1 Hohenfelde: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Hohenfelde (ots)

Dienstagnachmittag kam es in Hohenfelde zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einer Personengruppe. Sie soll im Anschluss weiter durch unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Polizeibeamte trafen die offenbar alkoholisierte Frau an und stellten ihren Führerschein sicher. Sie suchen weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Frau machen können oder von ihr gefährdet wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 15 Uhr in Höhe der Straußenfarm im Hohenfelde zu der Gefährdung, als die Fahrerin des silbergrauen Opel Meriva auf eine sechsköpfige Gruppe Fußgänger zufuhr. Die Personen gaben an, nur durch einen Sprung in den Straßengraben einen Zusammenstoß vermieden zu haben. Die Fahrerin habe sie anschließend beleidigt und sei davongefahren.

Während informierte Polizeibeamte nach der Frau fahndeten, meldete sich ein Autofahrer über 110 bei der Einsatzleitstelle und teilte sie unsichere Fahrweise des offenbar selben Fahrzeugs im Bereich Schönberg mit. Die Beamten trafen die offenbar alkoholisierte 60-Jährige wenig später in Fiefbergen an und stoppten ihre Fahrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest schlug fehl, so dass derzeit keine Angaben zum Promillewert gemacht werden können.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Frau sicher. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwerts.

Die Polizeistation Lütjenburg führt die weiteren Ermittlungen. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, denen die Fahrweise des Opel Dienstagnachmittag ebenfalls aufgefallen ist oder die ebenfalls gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04381 / 906 331 entgegen.

Matthias Arends

