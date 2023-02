POL-PPKO: Nach schwerem Raub: Polizei nimmt Roller-Diebe fest

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 01.02.23 meldete sich gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Koblenz über Notruf und gab an, soeben einen Falschfahrer auf der Bundesstraße B 327 gesichtet zu haben. Das in Rede stehende Fahrzeug war offenbar von der Ausfahrt Karthause in falscher Richtung auf die B 327 in Richtung Hunsrück aufgefahren. Der Anrufer gab an, dass er den Falschfahrer durch Hupen und Gesten auf ...

