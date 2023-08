Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230802.2 Lütjenburg

Heikendorf: Couragierte Ersthelfer reanimieren Personen

Lütjenburg / Heikendorf (ots)

Im Kreis Plön kam es Montag und Dienstag zu zwei Einsätzen, bei denen Personen aufgrund medizinischer Notfälle durch Ersthelfer reanimiert wurden. Laut Aussage der eingesetzten Rettungskräfte konnten dadurch Leben gerettet werden.

Dienstagabend bemerkte ein 16-Jähriger gegen 21:40 Uhr in Lütjenburg, dass ein 60-Jähriger an einer Bushaltestelle am Gildenplatz plötzlich zusammenbrach. Er informierte sofort den Rettungsdienst und führte auf Anweisung der Rettungsleitstelle Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes durch. Dieser merkte gegenüber Lütjenburger Polizeibeamten an, dass durch den couragierten Einsatz des Jugendlichen die Reanimation erfolgreich verlaufen konnte. Der stabilisierte 60-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am frühen Montagmorgen waren Beamte des 4. Reviers in Heikendorf eingesetzt, nachdem dort ein 51 Jahre alter Radfahrer gegen 05:15 Uhr offenbar aufgrund eines Herzinfarkts in der Straße Hegeholz gestürzt war. Bei ihrem Eintreffen reanimierten bereits zwei zufällig anwesende 63 und 48 Jahre alte Passanten den Mann, bevor der Rettungsdienst die weitere Versorgung übernahm. Auch hier gelang durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer die Stabilisierung des Mannes, der anschließend in ein Krankenhaus kam.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell