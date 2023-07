Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Tresor und flüchtet - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 06:20 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Praxis in der Wiesenstraße, indem diese ein Fenster neben der Eingangstür gewaltsam mit einem bisher unbekannten Gegenstand aufhebelte und so in das Innere der Praxis gelangte. Aus einem Schrank entwendete die Täterschaft einen Tresor und flüchtet im Anschluss in unbekannte Richtung. In dem Tresor befanden sich über einhundert Blankorezepte für Betäubungsmittel, diverse verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel sowie eine Kassenbox.

Gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, da ein Zeuge bei Mäharbeiten auf einen offenstehenden Tresor in der Wiesenstraße aufmerksam wurde. Durch die hinzugerufene Polizeistreife des Polizeirevier Sinsheim konnte ein Bezug zu dem Einbruch in der Praxis hergestellt werden. Der Tresor wurde durch die Unbekannten gewaltsam auf unbekannte Weise geöffnet. Um den Tresor herum lagen diverse Inhalte des Tresors. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Tresor wurde die Beamten und Beamtinnen spurenschonend sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen und bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

