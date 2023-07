POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Ampelanlage und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landteilstraße und John-Deere-Straße ein Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer die John-Deere-Straße in Richtung Hauptbahnhof entlang. Als der Opel-Fahrer bei Grün nach links in die ...

mehr