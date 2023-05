BPOLI-SB: Spaziergang mit unerwartetem Ausgang

Neunkirchen (ots) - Am vergangenen Sonntagabend, den 16.April 2023 kam es im Zeitraum von 19:55 Uhr bis 20:15 Uhr am Bahnhof in Neunkirchen zu einem Sturzgeschehen eines 38-jährigen Iraners. Hierbei zog sich die Person eine schwere Kopfverletzung zu. Aktuell befindet sich der 38-Jährige zur Behandlung seiner Verletzung im Krankenhaus. Laut Aussagen zweier Ersthelfer, ...

mehr