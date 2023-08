Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230803.2 Preetz: Polizei durchsucht Wohnung nach Diebesgut

Preetz (ots)

Die Preetzer Polizei führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und durchsuchte in diesem Zusammenhang eine Wohnung in der Innenstadt. Hierbei stellte sie umfangreiches Diebesgut und eine größere Summe Bargeld sicher.

Bereits im Juni fiel bei einem Flohmarkt in Preetz auf, dass dort originalverpackte und teils noch mit Preisschildern versehene Kleidung einer Textilkette verkauft wurde. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf, so dass mehrere in einem Wohnhaus in der Lange Brückstraße lebende Personen in den Fokus gerieten.

Mit einem durch das Kieler Amtsgericht Kiel erlassenen Durchsuchungsbeschluss suchten Preetzer Polizistinnen und Polizisten Dienstagvormittag die Wohnung auf. Sie stellten hierbei hunderte offenbar gestohlene Gegenstände, darunter Kleidung, Elektroartikel, Spielzeug, Modeschmuck sowie Haushalts- und Hygieneartikel, sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten sie knapp 10.000 Euro Bargeld, zu dessen Herkunft die Personen keine schlüssigen Angaben machen konnten. Im Weiteren stellten sie als mögliche Beweismittel Computer und Handys sicher.

Tatverdächtig sind zwei Frauen im Alter von 18 und 38 Jahren. Ob ein ebenfalls in der Wohnung angetroffener 21-Jähriger oder noch weitere bislang nicht ermittelte Personen mit den Taten in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürften die Frauen die Waren in Kiel und im Kreis Plön, vor allem im Schwentinentaler Gewerbegebiet, gestohlen haben. Die Polizei nimmt Kontakt zu den betroffenen Geschäften auf. Weitere Angaben können aufgrund des laufenden umfangreichen Ermittlungsverfahrens derzeit nicht gemacht werden.

