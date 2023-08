Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230809.1 Kreis Plön: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kreis Plön (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Kreis Plön zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Die unfallbeteiligten Personen erlitten dabei zum Teil lebensgefährliche bzw. schwere Verletzungen.

In Blekendorf befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Transporter um 13:12 Uhr die Straße Friedrichsleben in Richtung Kaköhl. Als er die Kreuzung mit der Landesstraße 258 überquerte, kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten Mercedes einer 38-Jährigen, der auf der Landesstraße in Richtung Nessendorf fuhr.

Beide Unfallbeteiligten erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bzw. ein Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden zum Teil voll gesperrt.

Um 17:22 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 202 in Höhe Lütjenburg. Hier kollidierte ein aus Richtung Selent kommender Ford mit einem entgegenkommenden VW, als der Fahrer des Fords nach links in die Kieler Straße abbiegen wollte.

Der Ford-Fahrer und seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des VW erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bzw. zwei Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht. Die Straßenmeisterei entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die B 202 war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Björn Gustke

